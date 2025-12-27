Известной актрисе стало плохо из-за новости о кончине Алентовой

Актриса Смехова заявила, что ей стало плохо после кончины Алентовой

Актриса Алика Смехова в беседе с Voice назвала кошмаром кончину Веры Алентовой.

Смехова принесла искренние соболезнования. Она призналась, что ей поплохело из-за трагедии.

«Это, конечно, ужасно. Я сейчас шокирована этой информацией. Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо», — заявила артистка.

Народной артистки России Веры Алентовой не стало 26 декабря. Ей было 83 года. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным актрисы Веры Алентовой. Он подчеркнул, что Алентова была выдающейся актрисой, искренним и обаятельным человеком, щедрым душой. Президент отметил ее яркую игру как в кино, так и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому актриса посвятила многие годы творчества.

Подробнее о карьере и личной жизни звезды «оскароносного» фильма «Москва слезам не верит» — в материале «Газеты.Ru».

