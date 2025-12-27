Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Известной актрисе стало плохо из-за новости о кончине Алентовой

Актриса Смехова заявила, что ей стало плохо после кончины Алентовой
Пресс-служба/«Кинопоиск»

Актриса Алика Смехова в беседе с Voice назвала кошмаром кончину Веры Алентовой.

Смехова принесла искренние соболезнования. Она призналась, что ей поплохело из-за трагедии.

«Это, конечно, ужасно. Я сейчас шокирована этой информацией. Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо», — заявила артистка.

Народной артистки России Веры Алентовой не стало 26 декабря. Ей было 83 года. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным актрисы Веры Алентовой. Он подчеркнул, что Алентова была выдающейся актрисой, искренним и обаятельным человеком, щедрым душой. Президент отметил ее яркую игру как в кино, так и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому актриса посвятила многие годы творчества.

Подробнее о карьере и личной жизни звезды «оскароносного» фильма «Москва слезам не верит» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514669_rnd_7",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+