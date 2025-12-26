Путин выразил соболезнования родным Веры Алентовой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным актрисы Веры Алентовой. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что Алентова была выдающейся актрисой, искренним и обаятельным человеком, щедрым душой. Он отметил ее яркую игру как в кино, так и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому она посвятила многие годы творчества.

Президент выразил уверенность, что светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах ее родных, близких, друзей, коллег и всех поклонников ее таланта.

Народной артистки России Веры Алентовой не стало накануне. Ей было 83 года. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли. Подробнее о карьере и личной жизни звезды «оскароносного» фильма «Москва слезам не верит» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой