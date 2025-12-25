На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Народная артистка Немоляева назвала большой утратой кончину Алентовой
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Кончина актрисы Веры Алентовой — огромная утрата. Об этом в интервью RT заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она также поделилась воспоминаниями о коллеге.

«Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. <...> Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме «Такая короткая долгая жизнь», — рассказала Немоляева.

Она принесла соболезнования семье артистки, а также театру имени Пушкина, в котором Алентова работала с 60-х годов.

Народная артистка России Вера Алентова умерла на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные».

Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Ранее юрист рассказал, кто получит наследство Веры Алентовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами