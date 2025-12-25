Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Кончина актрисы Веры Алентовой — огромная утрата. Об этом в интервью RT заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она также поделилась воспоминаниями о коллеге.

«Она была замечательной актрисой, и меня судьба с ней свела в молодости. <...> Она была совсем молоденькой, я молоденькая, мы играли у Кости Худякова в фильме «Такая короткая долгая жизнь», — рассказала Немоляева.

Она принесла соболезнования семье артистки, а также театру имени Пушкина, в котором Алентова работала с 60-х годов.

Народная артистка России Вера Алентова умерла на 84-м году жизни 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

В 1965 году актриса дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные».

Широкую известность Алентова получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

