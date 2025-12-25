На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Решили одними из первых»: Ургант завел свой YouTube-канал

Иван Ургант запустил собственный YouTube-канал
Телеведущий Иван Ургант запустил свой YouTube-канал. Он получил название «Живой Ургант».

«Завели YouTube-канал. Решили одними из первых», — сказал Ургант в первом ролике.

Он рассказал, что вместе с командой «наснимал всяких видео» во время путешествий.

«В общем, будем выкладывать то, что выкладывается», — добавил шоумен.

14 декабря газета The New York Times сообщила, что «видные россияне» обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть Урганта в эфир. По данным издания, глава государства якобы отреагировал на это негативно.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает про просьбы вернуть Урганта на ТВ.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

Ранее Водонаева заявила, что ей не хватает Урганта на российском телевидении.

