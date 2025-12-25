На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали предварительную причину смерти Алентовой

SHOT: острая сердечная недостаточность стала причиной смерти Алентовой
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Причиной смерти Народной артистки России Веры Алентовой стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, у артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса. Как уточняет Mash, актриса скончалась в реанимации ГКБ №1 от острого инфаркта миокарда.

Знаменитости стало плохо на похоронах у коллеги, партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Актрису экстренно госпитализировали. Она умерла в больнице в возрасте 83 лет. Своего супруга, режиссера Владимира Меньшова, Алентова пережила всего на 4,5 года.

Вера Алентова (урожденная Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. После ранней смерти отца вместе с матерью жила в разных городах СССР, школу окончила в Барнауле.

Свой первый театральный сезон отработала в Орске, а в 1961 году переехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ и окончила ее в 1965 году. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где служила всю жизнь.

Ранее стало известно, что Алентова в последние месяцы страдала из-за проблем с сердцем.

