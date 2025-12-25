На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о проблемах со здоровьем, которые были у Алентовой перед смертью

Владимир Песня/РИА Новости

Народная артистка Вера Алентова в последние несколько месяцев перед смертью страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Знаменитости стало плохо на похоронах у коллеги, партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Владимира Маяковского и экстренно госпитализировали. Она умерла в больнице в возрасте 83 лет. О смерти артистки сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором она служила с 1965 года.

Вера Алентова (урожденная Быкова) запомнилась зрителям десятками ролей в кино и театре. Всемирную известность получила благодаря роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова. В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Актриса была замужем за актером, режиссером, народным артистом РСФР Владимиром Меньшовым. У пары остались дочь Юлия Меньшова — известная актриса и телеведущая, а также внук Андрей и внучка Таисия.

Ранее умер актер из сериала «Друзья».

