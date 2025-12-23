Долина 24 декабря даст концерт перед полупустым залом в Москве

ТАСС: за сутки до концерта Долиной в Москве продали чуть больше половины билетов

Чуть больше половины билетов раскуплено на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Певица выступит 24 декабря в зале, рассчитанном на 92 места. Однако, по данным агентства, 45 из них остаются свободными. При этом сотрудники концертной площадки в беседе с ТАСС отметили, что спрос на концерт артистки есть.

23 декабря телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, будет ли вырезана сцена с участием Ларисы Долиной в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». По словам Канделаки, музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже. У исполнительницы в фильме есть сцена, в которой она перепела песню рэперши Инстасамки «За деньги да».

До этого продюсер картины Андрей Шелков также подтвердил, что клип с участием Долиной остался в фильме, несмотря на скандал вокруг продажи квартиры певицы. Премьера фильма состоялась в кинотеатрах 11 декабря, телевизионный показ запланирован на 31 декабря.

Лариса Долина подверглась критике со стороны россиян после громкого скандала с ее квартирой. В августе 2024 года она продала недвижимость, а затем через суд вернула ее себе, заявив, что действовала под влиянием мошенников. В результате покупательница квартиры Полина Лурье осталась без денег и жилья. Однако 16 декабря Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу Лурье, оставил право собственности на квартиру за ней. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России выросли продажи постеров и масок с Долиной.