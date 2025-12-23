На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канделаки рассказала о цензуре в отношении новогоднего номера Долиной

Директор ТНТ Канделаки: номер Долиной останется в «Невероятных приключениях Шурика»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала о том, будет ли применена цензура по отношению к ее номеру в фильме «Невероятные приключения Шурика». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Канделаки заявила, что музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже.

«Долину мы вырезать не будем», — пообещала директор канала.

Цензуры в отношении артистки не планируется и зрители увидят ее выступление в полном объеме, пообещала Канделаки.

У Ларисы Долиной в фильме есть музыкальный номер, в котором она поет песню рэперши Инстасамки «За деньги да». Вымышленный клип остался в фильме несмотря на скандал вокруг продажи квартиры Долиной, подтвердил до этого и продюсер картины.

Премьера картины состоялась в кинотеатрах 11 декабря, телевизионный показ запланирован на 31 декабря.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее петербурженку, продавшую жилье по «схеме Долиной», обязали заплатить за проживание.

Скандал вокруг Долиной
