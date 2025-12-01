Лерчек рассказала, чему ее научил домашний арест

Блогерша Лерчек заявила, что домашний арест научил ее больше ценить время с семьей

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) призналась, что большую часть времени под домашним арестом проводит с детьми. Ее слова передает «СтарХит».

Чекалина занимается домашней работой и уборкой. В этом блогерше помогает ее мать.

«Луис (Луис Сквиччиарини – возлюбленный Чекалиной) с утра до вечера работает. Этот период научил меня больше ценить дом и время с семьей», — поделилась знаменитость.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 24 ноября суд продлил домашний арест. Артему и Валерии Чекалиным продлили домашний арест на полгода.

В ноябре стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Ранее Лерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубеж.