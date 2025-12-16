Прокуратура не согласилась с принудительным выселением Долиной

Прокуратура выступила против принудительного выселения народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, прокурор также не согласился с требованием Полины Лурье вернуть ей купленную квартиру.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

Сама Долина на заседание не явилась. Во время рассмотрения дела судья зачитал иск Полины Лурье. В нем сказано, что народная артистка уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора.

«Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.