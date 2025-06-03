Писателю Александру Проханову присвоили звание героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу — писателю, главному редактору общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты — еженедельника «Завтра», город Москва», — говорится в документе.

Александр Проханов — советский и российский писатель, прозаик, публицист, журналист, сценарист, общественный и политический деятель. Первой его книгой стал сборник очерков и рассказов «Иду в путь мой», увидевший свет в 1971 году. Также писатель известен по работам «Дерево в центре Кабула» (1982), «Рисунки баталиста» (1988), «Последний солдат империи» (1993), «Поступь Русской Победы» (2012) и другим.

1 мая Путин присвоил звание Героя труда РФ музыканту и дирижеру Владимиру Спивакову. С 1989 по 2022 год он возглавлял Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция). Также в 1994 году музыкант открыл Международный благотворительный фонд.

Ранее композитор Александр Зацепин удостоился звания Героя труда.