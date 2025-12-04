Представитель Разина заявил, с какой целью продюсер уехал в США

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продал дом в России и уехал в США для проведения медицинской операции, а не для того, чтобы скрыться от следствия. Об этом заявил его представитель Александр Жарков на заседании Хостинского районного суда Сочи, передает РИА Новости.

В суде рассматривалось ходатайство Разина о пересмотре дела о защите авторских прав на песни музыкальной группы. В ходе заседания Жарков рассказал, что у Разина нет американского гражданства.

«Из США он переехал в Турцию, где получил паспорт этой страны», — добавил юрист.

До этого сообщалось, что бывший водитель рассказал о проживании Разина в США.

О том, что экс-водитель продюсера был допрошен по уголовному делу о мошенничестве, стало известно 1 декабря. По показаниям свидетеля, Разин выплачивал ему ежемесячно 50 тысяч рублей за работу водителем. Последний раз они общались по телефону в 2023 году, когда продюсер находился в состоянии алкогольного опьянения.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей.

Ранее продюсер Разин не смог добиться прав на песни «Ласкового мая» в Верховном суде РФ.