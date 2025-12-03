На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший водитель Разина рассказал, где продюсер скрывается от следствия

Бывший водитель Разина подтвердил, что продюсер скрывается от следствия в США
Антон Круглов/РИА Новости

Бывший водитель продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в ходе дачи показаний по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова рассказал, где сейчас живет его бывший работодатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Разин в настоящее время проживает в США», — говорится в документах.

О том, что экс-водитель продюсера был допрошен по уголовному делу о мошенничестве, сообщалось 1 декабря. По показаниям свидетеля, Разин выплачивал ему ежемесячно 50 тысяч рублей за работу водителем. Последний раз они общались по телефону в 2023 году, когда продюсер находился в состоянии алкогольного опьянения.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей.

Ранее продюсер Разин не смог добиться прав на песни «Ласкового мая» в Верховном суде РФ.

