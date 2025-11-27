На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсер Разин не смог добиться прав на песни «Ласкового мая» в Верховном суде РФ

Верховный суд России отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»
Виталий Белоусов/РИА Новости

Верховный суд отказал бывшему продюсеру Андрею Разину в получении авторских и смежных прав на песни группы «Ласковый май». Об этом пишет ТАСС.

«Верховный суд не стал рассматривать жалобы Разина, которому отказали нижестоящие судебные инстанции на авторские и смежные права на музыкальные произведения «Ласкового мая», а также на авторские и смежные права группы», — сообщили в инстанции.

Представители Разина неоднократно подавали в российские суды жалобы с требованием, чтобы вдова и дети Юрия Шатунова и мать автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова уступили ему часть прав на песни группы.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от уголовного преследования в США.

Ранее Разин решил подать жалобу в турецкий суд на создателей сериала «Слово пацана».

