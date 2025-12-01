На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Против рэпера Face возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Face возбудили уголовное дело по иноагентской статье
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В отношении рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Дремин) возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, материалы дела на Дремина об уклонении от обязанностей иностранного агента поступили в Кировский районный суд Уфы.

С 2022 года артиста неоднократно штрафовали по «иноагентским» статьям — за отсутствие соответствующей маркировки в социальных сетях. Сейчас за Дреминым числятся неоплаченные долги по штрафам и исполнительным сборам за нарушение закона о маркировке на сумму свыше 127 тысяч рублей.

Исполнителя признали иноагентом в апреле 2022 года, он проживает за пределами России и объявлен в федеральный розыск.

13 ноября стало известно, что рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) включили в список нежелательных лиц в Литве, запретив ему въезд в страну. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас потребовал проверить рэпера на наличие угроз информационной безопасности Литвы в связи с запланированным на 29 ноября 2025 года концертом. Политик утверждал, что Моргенштерн публично выражает уважение Путину и не может четко обозначить принадлежность Крыма.

