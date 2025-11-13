На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Моргенштерну запретили въезжать в Литву

ТАСС: Литва запретила рэперу Моргенштерну въезжать в страну
true
true
true
close
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Литвы внесли рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в список нежелательных лиц. Об этом ТАСС сообщили департаменте миграции республики.

Моргенштерну запретили въезжать на территорию Литвы.

В октябре издание «Sputnik Литва» сообщало, что Литва может запретить проведение концертов Моргенштерна на территории республики.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил признать артиста нежелательным лицом. Он возмутился тому, рэпер «публично отдает дань уважения Путину» и «не может ответить, чей Крым».

Бенкунскас также призвал проверить организаторов концерта рэпера на предмет «нарушения информационной безопасности Литвы».

Вильнюсский концерт российского музыканта должен был состояться 29 ноября.

1 сентября Моргенштерн заявил, что его концерты в США не состоятся в запланированные даты, поскольку ему отказали в выдаче визы. Он не стал раскрывать детали отказа, но отметил: «Причина смешная».

17 сентября певец сообщил, что получил визу в Европу. Моргенштерн объявил международный тур.

Ранее Моргенштерн закрыл свой бизнес в России.

