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Объявленному в розыск рэперу Face грозит два года тюрьмы в России

Mash: рэперу Face грозит до 2 лет лишения свободы по статье УК РФ об иноагентах
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МВД России

Рэпера Ивана Дремина (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Face, объявили в розыск по обвинению в уклонении от обязанностей иногагента. Об этом сообщает Mash.

Дремину, утверждает Telegram-канал, предъявлено обвинение по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Уголовное дело против музыканта возбудило МВД России города Уфы, уроженцем которого он является. Причиной стало «систематическое нарушение обязанностей» иноагента.

По этой статье Face грозит до двух лет лишения свободы. До этого артиста объявили в розыск.

Еще в декабре 2024 года Ивана Дремина объявляли в розыск судебные приставы Республики Башкортостан. Причиной СМИ называли задолженность рэпера в размере 125 тыс. рублей на фоне штрафов за нарушение о деятельности иноагента. Музыканта трижды оштрафовывали за отсутствие маркировки.

Отец рэпера Face Тимофей Дремин заявлял СМИ, что не намерен выплачивать долги сына. Он называл наследника достаточно богатым, чтобы выплатить нужную сумму, а себя — безработным.

В январе 2022 года Face уехал из России. Позднее музыкант решил удалить свои песни с российских стриминговых сервисов, объясняя свое решение «сложившейся ситуацией».

Ранее в РФ призвали увеличить налоги звездам.

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