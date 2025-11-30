На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов

На 54-м году жизни умер актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов
Российский актер Вадим Смирнов, известный зрителям по образам «братков» и охранников в сериалах, умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Причина смерти артиста не называется. Также пока не раскрываются дата и место похорон.

Творческий путь Смирнова связан с его братом-близнецом Дмитрием, с которым он часто снимался. Российские телезрители запомнили его по ролям в сериалах «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер» и др. Последней работой Смирнова стал фильм «Волчок».

26 ноября в возрасте 87 лет умер актер и режиссер Всеволод Шиловский. Известно, что артист страдал от тяжелой формы желтухи. Прощание с ним проходит 30 ноября в Москве, похоронят любимца публики на Троекуровском кладбище.

Соболезнования родным Шиловского выразил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства назвал Шиловского талантливым режиссером и актером, ярким и неординарным человеком.

Ранее сын Шиловского рассказал о последних днях жизни отца.

