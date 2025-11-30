Путин отреагировал на смерть актера Всеволода Шиловского

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Телеграмма от российского лидера была зачитана ведущим на траурном церемонии, пишет РИА Новости.

Глава государства назвал Шиловского талантливым режиссером и актером, ярким и неординарным человеком. Президент отметил, что артист пользовался уважением у коллег и искренней любовью у зрителей.

Всеволода Шиловского не стало 26 ноября в возрасте 87 лет. Актер лечился от тяжелой формы желтухи. Прощание с ним проходит в его московском театре-студии 30 ноября. Похоронят любимца публики на Троекуровском кладбище.

До этого сын Шиловского Павел рассказал, что его отец до последнего выходил на сцену. Это придавало ему сил и помогало бороться с болезнью. По словам Павла, у его отца была интересная, насыщенная и красивая жизнь.

Всеволод Шиловский сыграл десятки ролей в театре и кино, но больше всего запомнился российским зрителям по работам в сериалах «Две судьбы», «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также в фильмах «Интердевочка», «Узник замка Иф» и пр.

