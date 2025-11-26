Сын артиста Всеволода Шиловского рассказал об отце

Народный артист РФСФСР, актер театра и кино, режиссер Всеволод Шиловский до последнего выходил на сцену, это помогало ему бороться с болезнью. Об этом заявил его сын Павел Шиловский в беседе с газетой «Известия».

«Но до последнего он выходил на сцену. Это придавало ему сил — какое-то время держало его. Но затем организм уже не выдержал. Просто устал бороться. Папа вышел на сцену, хотя ему тогда было очень тяжело. Но даже свой десятиминутный монолог он прочел достойно», — сказал он.

По словам Павла, у его отца была интересная, насыщенная и красивая жизнь.

О том, что Всеволода Шиловского не стало, сообщалось 26 ноября. В кино Шиловский дебютировал в 1965 году в драме «Наш дом». Долгое время появлялся преимущественно в эпизодах и сыграл роли в таких фильмах, как «Судьба», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Узник замка Иф».

