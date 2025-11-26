«С трех лет заявил: я буду артистом»: умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

На 88-м году жизни скончался актер и режиссер Всеволод Шиловский. Причина смерти артиста не раскрывается, однако Telegram-канал SHOT сообщил, что он лечился от тяжелой формы желтухи.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве и с ранних лет тянулся к сцене, занимался в драмкружках и в студии при Доме учителя.

«Не поверите, я помню себя с трех лет, когда я заявил маме, что я буду артистом. Заметьте: не «я хочу быть артистом», а «я буду артистом». Эта фраза — основополагающая в моем характере», — говорил Шиловский.

В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ на курсе Александра Карева и три десятилетия служил во МХАТе как актер и режиссер.

В кино Шиловский дебютировал в 1965 году в драме «Наш дом». Долгое время появлялся преимущественно в эпизодах и сыграл роли в таких фильмах, как «Судьба», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Узник замка Иф».

Наиболее известен зрителям Шиловский стал своими ролями в российских сериалах и многосерийных фильмах «Следствие ведут Знатоки», «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Две судьбы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других.

Как режиссер Шиловский поставил 13 картин и сериалов, включая «День за днем», «Миллион в брачной корзине», «Аферисты», «Блуждающие звезды» и «Кодекс бесчестия». С 2000 года преподавал сценическое искусство в своей мастерской во ВГИКе.