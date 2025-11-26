На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«С трех лет заявил: я буду артистом»: умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

true
true
true

На 88-м году жизни скончался актер и режиссер Всеволод Шиловский. Причина смерти артиста не раскрывается, однако Telegram-канал SHOT сообщил, что он лечился от тяжелой формы желтухи.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве и с ранних лет тянулся к сцене, занимался в драмкружках и в студии при Доме учителя.

«Не поверите, я помню себя с трех лет, когда я заявил маме, что я буду артистом. Заметьте: не «я хочу быть артистом», а «я буду артистом». Эта фраза — основополагающая в моем характере», — говорил Шиловский.

В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ на курсе Александра Карева и три десятилетия служил во МХАТе как актер и режиссер.

В кино Шиловский дебютировал в 1965 году в драме «Наш дом». Долгое время появлялся преимущественно в эпизодах и сыграл роли в таких фильмах, как «Судьба», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Узник замка Иф».

Наиболее известен зрителям Шиловский стал своими ролями в российских сериалах и многосерийных фильмах «Следствие ведут Знатоки», «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Две судьбы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других.

Как режиссер Шиловский поставил 13 картин и сериалов, включая «День за днем», «Миллион в брачной корзине», «Аферисты», «Блуждающие звезды» и «Кодекс бесчестия». С 2000 года преподавал сценическое искусство в своей мастерской во ВГИКе.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами