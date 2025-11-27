На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна судьба спорного пирса Аллы Пугачевой

Mash: певицу Пугачеву обяжут снести пирс у своего поместья на берегу Истры
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву обяжут снести пирс у своего поместья на берегу Истры в в Солнечногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на результаты проверки Росводресурса.

Проверка показала, что певица незаконно использует прибрежную территорию у своего дома. Проверять законность использования земельного участка Пугачевой стали после обращения предпринимателя Глеба Рыськова.

Эксперты установили, что у Пугачевой не было документов на постройку пирса размером 25,5 соток на территории реки Истры. Участок, уточняет канал, был признан землей особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешенного использования: для рекреационных целей.

Дело было передано в Генпрокуратуру с требованием изучить документы и лишить Пугачеву права на эту территорию. После окончания проверки пирс выставят на аукцион, в котором смогут принять участие все желающие.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В начале ноября саратовский бизнесмен Глеб Рыськов также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он подавал в суд на Филиппа Киркорова и хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее суд оставил спорную квартиру Ларисе Долиной.

