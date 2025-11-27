Суд оставил спорную квартиру Ларисе Долиной

Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье — покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС.

Спорную квартиру оставили в собственности народной артистки России.

Рассмотрение жалобы по иску покупательницы квартиры проходило в закрытом режиме по ходатайству стороны Лурье. Адвокат женщины заявляла, что в деле будут оглашаться данные экспертизы, которая содержит «врачебную тайну» ее доверителя и есть риск нарушения неприкосновенности частной жизни.

Также юристка опасалась оглашения данных предварительного расследования по уголовному делу о мошенничестве, которое рассматривает Балашихинский суд Подмосковья. Приговор назначен на 28 ноября.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне сообщалось, что Долина вернет стоимость украденной квартиры благодаря концертам в Дубае.

Ранее в Красноярске многодетная мать лишилась квартиры, став жертвой «эффекта Долиной».