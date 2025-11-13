На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Слава раскрыла свой диагноз

Певице Славе диагностировали биполярное расстройство
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава раскрыла в беседе с «Пятым каналом», что ей диагностировали биполярное расстройство.

При этом расстройстве у человека нарушаются регуляции настроения, сна, энергии, мышления и поведения. Медики посоветовали Славе отдыхать и меньше работать. На данный момент артистка проходит терапию.

6 октября Слава вышла на связь в соцсетях в слезах. Она рассказала, что в последнее время ее самые близкие и родные люди совершают мерзкие и предательские поступки по отношению к ней. Артистка пожаловалась, что ее «втоптали» в землю.

По словам Славы, она может быть сильной, только когда надо за что-то бороться. Однако сейчас она чувствует себя беспомощной.

Позже певица обратилась к психотерапевту. Слава объяснила, что приняла решение воспользоваться услугами профессионального специалиста, так как уже не может изменить жизнь вокруг себя.

20 октября Слава сообщила об отмене выхода клипа на песню «В сердце бьет молния». Певица заявила, что ее «кинул» продюсерский центр имени Михаила Гуцериева. Артистка добавила, что больше не планирует сотрудничать с компанией.

Ранее певица Слава лишилась финансирования.

