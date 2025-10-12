На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица Слава намерена обратиться к специалисту из-за проблем с психикой

Певица Слава сообщила, что обратится к психотерапевту
nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собирается обратиться к психотерапевту.

Слава объяснила, что приняла решение воспользоваться услугами профессионального специалиста, так как уже не может изменить жизнь вокруг себя.

«Я считаю, что людям, которым плохо, как мне сейчас, наверное, станет немножечко легче. Потому что раз артист такой высокий, такой серьезный, сильный, смелый человек роняет слезы по каким-то вещам, значит, и у нас еще не все потеряно», — поделилась исполнительница.

6 октября Слава вышла на связь в соцсетях в слезах. Она рассказала, что в последнее время ее самые близкие и родные люди совершают мерзкие и предательские поступки по отношению к ней. Артистка пожаловалась, что ее «втоптали» в землю.

По словам Славы, она может быть сильной, только когда надо за что-то бороться. Однако сейчас она чувствует себя беспомощной.

Слава также прокомментировала якобы требования Сергея Соседова выгнать ее со сцены. Артистка назвала это провокацией. По словам певицы, сам телеведущий «ни сном ни духом» об этой истории.

Ранее певица Слава решила продать московскую квартиру после заявлений о предательстве родных.

