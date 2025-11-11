Петросян похвастался татуировкой со своим лицом

Юморист Евгений Петросян в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото тату со своим изображением.

Петросян рассказал, что некоторые поклонники удивляли его, показывая работы с его лицом. К примеру, один из фанатов сделал татуировку в честь юмориста.

«В моей жизни всякое бывало – и рисовали меня в чашке на пенке кофе, и однажды я встретил парня, у которого на руке была татуировка с моим портретом. Не говоря уже о граффити в Петербурге, где я красовался», — поделился комик.

Петросян поблагодарил всех поклонников за творчество.

16 сентября президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Глава государства отметил талант юмориста в импровизации и его преданность профессии. Он также пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия.

Петросян продолжает активную концертную деятельность, несмотря на возраст. По словам продюсера Сергея Дворцова, стоимость выступления юмориста варьируется от 7 до 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна отдала миллион за шестидневный круиз.