Путин отметил неподражаемый юмор Петросяна

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Праздничная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант празднующего юбилей Петросяна в импровизации и его преданность профессии.

«Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста, высоко ценят ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», — написал президент.

Он также пожелал Петросяну здоровья и творческого долголетия.

До этого жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась с теплыми словами к супругу-юбиляру.

«Я — счастливый человек. Второе десятилетие иду с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью», — написала она на своей странице в одной из социальных сетей.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи.

