На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил неподражаемый юмор Петросяна

Путин поздравил с юбилеем юмориста Петросяна
close
Михаил Метцель/ТАCC

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Праздничная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант празднующего юбилей Петросяна в импровизации и его преданность профессии.

«Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста, высоко ценят ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», — написал президент.

Он также пожелал Петросяну здоровья и творческого долголетия.

До этого жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась с теплыми словами к супругу-юбиляру.

«Я — счастливый человек. Второе десятилетие иду с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью», — написала она на своей странице в одной из социальных сетей.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи.

Ранее жена Петросяна сообщила о загадочной болезни детей.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами