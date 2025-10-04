Жена Петросяна отдала миллион за шестидневный круиз

Супруга комика Петросяна Брухунова с детьми отправилась на теплоходе к Плесу

Блогерша, жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с детьми отправилась во второй за месяц отпуск. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, за шестидневный круиз она отдала около миллиона рублей.

Утверждается, что Брухунова с сыном и дочкой выдвинулись из Москвы в сторону Плеса на четырехпалубном теплоходе премиум-класса с рестораном, баром, фитнес-залом и библиотекой. Shot пишет, что проживание в двухместной каюте «делюкс», где расположилась блогерша, стоит 410 тысяч рублей.

Такую же каюту забронировали и для детей, им проживание обойдется немного дешевле. На теплоходе предлагают меню от шеф-повара с икрой и осетриной, программа включает в себя шестидневный тур с лекциями.

18 сентября стало известно, что Евгений Петросян отпраздновал 80-летие в элитной усадьбе «Времена года» на озере Наговье. Аренда усадьбы на четыре дня обошлась юмористу в 350 тыс. рублей. Праздничный ужин прошел в ресторане на территории усадьбы. Позже юморист вместе с семьей посетил ферму.

Позднее Брухунова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о том, что якобы нарушила закон, разместив в личном блоге рекламу отеля, где отдыхала с супругом.

