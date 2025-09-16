Раскрыт многомиллионный гонорар и условия Евгения Петросяна на корпоративах

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народный артист России Евгений Петросян просит за выступление на корпоративах до восьми миллионов рублей. Его слова передает «Абзац».

Петросян продолжает активную концертную деятельность, несмотря на приближающееся 80-летие. По словам Дворцова, стоимость выступления юмориста варьируется от 7 до 8 миллионов рублей.

Также «Абзац» раскрывает, что Петросян выдвигает организаторам ряд обязательных требований в райдере: он просит заранее согласовать с ним личность заказчика и место проведения корпоратива. Он требует обеспечить его молчаливым водителем и запрещает проводить с ним интервью как до, так и после выступления.

В гримерку Петросян просит: черный чай, негазированную воду и фрукты, исключая виноград, который он принципиально не употребляет.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Глава государства отметил талант юмориста в импровизации и его преданность профессии. Он также пожелал юбиляру здоровья и творческого долголетия.

Ранее сообщалось, что гонорар группы «Любэ» вырос с 5 млн до 6 млн рублей в 2025 году.