Группа «Тутси» разоблачила звезд, которых «взламывают» мошенники

Участница «Тутси» Ростова: некоторые звезды дают мошенникам свои аккаунты для взлома
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Участница группы «Тутси» Наташа Ростова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что некоторые звезды специально дают свои аккаунты мошенникам для взлома.

«Мы лично знаем таких. Я лично знаю, кто так развлекается. <...> Что ни сделаешь ради хайпа!» — отметила артистка.

Другая участница «Тутси» Маша Вебер призналась, что впервые слышит об этом. Она отметила, что искренне сочувствовала коллегам. Леся Ярославская добавила, что как-то раз сама стала жертвой мошенников. Она уверила, что никому не давала свой аккаунт. Более того, ей пришлось заплатить большие деньги, чтобы его вернули.

15 октября певица Наталья Штурм рассказала, что мошенники обманули ее через Telegram. По словам артистки, теперь ее доверие к мессенджеру подорвано. Она была уверена, что через него никто ничего не взламывает. Сообщение было написано с аккаунта председателя ЖСК. Он якобы проводил электронную перепись жителей дома. В итоге мошенники взломали аккаунт звезды на «Госуслугах».

21 октября Бузова сообщила, что злоумышленники взломали ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). 26 числа артистка рассказала о повторном взломе.

Ранее сообщалось, что Лолита едва не лишилась ценных книг из-за мошенников.

