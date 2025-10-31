На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лолита едва не лишилась ценных книг из-за мошенников

Певица Лолита Милявская едва не лишилась ценных книг из-за боязни мошенников. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Лолиты, после того, как у нее пытались украсть пароль от «Госуслуг», она перестала с доверием относиться к сообщением от курьеров.

«Мне звонит курьер, а я на него матом, я же знаю все. Выяснилось, что я забыла, что я на гастролях купила книги по иконописи — три огромные книги, тяжеленные», — рассказывает она.

Лолита добавила, что служба доставки не могла отдать ей 12-килограммовый груз неделю и вручила только 30 октября, поскольку ее мозг «заблокировал слово «доставка».

После опыта общения с мошенниками звезда обратилась за помощью в многофункциональный центр и поставила самозапрет на кредитование.

В октябре злоумышленники позвонили Милявской, которая ждала доставку двух микрофонов. Певице позвонили якобы от лица транспортной компании.

Ранее Ксению Бородину взломали в соцсетях.

