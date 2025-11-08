Спецпредставитель Путина ответил на отмену выступления Абдразакова в Италии

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал отмену выступления российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Италии. Его цитирует ТАСС.

Он назвал решение итальянских организаторов продолжением политики, которая никуда не ведет.

«Это все бесперспективная история», — сказал он.

Спецпредставитель Путина призвал оценивать артистов по их профессиональному уровню, а не по политическим взглядам.

«Певцов, дирижеров, пианистов надо оценивать не по их политическим убеждениям, а по уровню их игры и по уровню их творчества», — уверен Швыдкой.

Он также выразил мнение, что отмена выступления российского баса с мировым именем обеднит впечатления прежде всего итальянской публики, рассчитывавшей услышать его выступление в Вероне.

До этого дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского артиста в постановке оперы «Дон Жуан» в Вероне. Оперу без участия Абдразакова покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.

Ранее Швыдкой заявил, что русскую культуру отменить невозможно.