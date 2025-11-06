В Италии отменили концерт Ильдара Абдразакова

Дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление учреждения культуры.

Оперу без участия артиста из России покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.

Решение отменить выход на сцену Абдразакова в фонде комментировать отказались.

В соцсетях по поводу отмены высказалась заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено. Политик порадовалась такому повороту событий.

До этого Пичиено лично добивалась отмены концерта Валерия Гергиева в итальянской Казерте и помешала выступлению Абдразакова в Неаполе в театре «Сан-Карло».

В сентябре концерт Дениса Мацуева отменили в Афинах. Мероприятие отменено в связи с «международной ситуацией».

Ранее Швыдкой заявил, что русскую культуру отменить невозможно.