На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Италии отменили концерт Ильдара Абдразакова

Фонд «Арена ди Верона» отменил выступление певца Абдразакова в опере «Дон Жуан»
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление учреждения культуры.

Оперу без участия артиста из России покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.

Решение отменить выход на сцену Абдразакова в фонде комментировать отказались.

В соцсетях по поводу отмены высказалась заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено. Политик порадовалась такому повороту событий.

До этого Пичиено лично добивалась отмены концерта Валерия Гергиева в итальянской Казерте и помешала выступлению Абдразакова в Неаполе в театре «Сан-Карло».

В сентябре концерт Дениса Мацуева отменили в Афинах. Мероприятие отменено в связи с «международной ситуацией».

Ранее Швыдкой заявил, что русскую культуру отменить невозможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами