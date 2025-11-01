На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдова обратилась к Роману Попову на прощании с актером: «Принимаю твой выбор»

В Москве простились с актером Романом Поповым
В Москве прошло прощание с актером Романом Поповым. Об этом пишет msk1.ru.

Одной из последних к микрофону в зале прощания Центральной клинической больницы (ЦКБ) вышла вдова артиста Юлия.

«Я принимаю твой выбор, я с ним согласна. У тебя была нелегкая жизнь», — сказала она.

Женщина подчеркнула, что все мечты мужа реализовались: он построил дом, снимался в кино и был прекрасным мужем и замечательным человеком.

После отпевания из зала вынесли гроб и портрет актера. Романа Попова планируют кремировать — часть праха по его просьбе развеют над Черным морем, другая часть упокоится на московском кладбище.

28 октября концертный директор Попова подтвердил информацию о кончине артиста. Романа Попова не стало в возрасте 40 лет из-за рецидива рака мозга. По данным Telegram-канала Mash, последние дни актер провел в коме в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее Сергей Бурунов рассказал о последних месяцах жизни Романа Попова.

