Жена Боярского поставила точку в слухах об уходе артиста со сцены

Жена Боярского опровергла слухи о завершении им театральной карьеры
boyarskiy_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан в беседе с aif.ru не подтвердила слухи о завершении работы артиста в театре.

По словам Луппиан, Боярский ей ничего такого не говорил. Она напомнила, что супруг участвует в двух спектаклях в театре, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино и озвучивает мультфильмы.

«Работает по мере своих сил, в небольших ролях. Точка. Ничего он другого не говорил», — поделилась жена артиста.

О том, что Боярский анонсировал уход со сцены во время встречи с поклонниками в Театре имени Ленсовета, рассказал 20 октября Telegram-канал RT.

В петербургском Театре имени Ленсовета резко отреагировали на слухи о завершении театральной карьеры народным артистом. В учреждении культуры заявили, что сообщения об уходе актера со сцены не соответствуют действительности.

Михаил Боярский 26 июня был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

