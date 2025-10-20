На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Театре имени Ленсовета резко отреагировали на слухи об уходе Боярского со сцены

Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР

В петербургском Театре имени Ленсовета резко отреагировали на слухи о завершении театральной карьеры народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. Об этом пишет ТАСС.

В учреждении культуры заявили, что сообщения об уходе актера со сцены не соответствуют действительности.

«Вранье», — сказали журналистам в театре в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в нескольких Telegram-каналах сообщения о подобном желании Боярского.

О том, что Боярский анонсировал уход со сцены во время встречи с поклонниками в Театре имени Ленсовета, рассказал 20 октября Telegram-канал RT.

При этом в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» его супруга Лариса Луппиан заявила, что муж пока не собирается завершать карьеру драматического актера.

Михаил Боярский 26 июня был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

Ранее Лариса Луппиан призналась, что они с мужем отговаривали дочь от карьеры актрисы.

