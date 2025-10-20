На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Актер Боярский сообщил о завершении театральной карьеры
Александр Гальперин/РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский объявил о завершении своей театральной карьеры. Об этом сообщает RT.

Об уходе со сцены артист, утверждает издание, сообщил на встрече с поклонниками в Театре имени Ленсовета.

При этом в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» его супруга Лариса Луппиан заявила, что муж пока не собирается завершать карьеру драматического актёра. По словам Луппиан, сейчас в работе у артиста остаются два спектакля: «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». Один идет на сцене на постоянной основе, другом Боярский появляется по мере сил.

Слов о полном уходе со сцены на встрече в театре Ленсовета Луппиан, подчеркнула она, не слышала.

Михаил Боярский 26 июня был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский, пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

Накануне Лариса Луппиан призналась, что они с мужем отговаривали дочь от карьеры актрисы. По словам Луппиан, изначально Елизавета хотела стать журналисткой. Но позже передумала и решила выбрать профессию артистки.

Ранее Елизавета Боярская вышла на публику на фоне слухов о третьей беременности.

