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Гудкова, Улицкую и Светова приговорили к штрафам по закону об иноагентах

Суд оштрафовал Гудкова, Улицкую и Светова по закону об иноагентах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, писательницу Людмилу Улицкую и политика Михаила Светова к штрафам за нарушения обязанностей лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Улицкой суд назначил наказание за нарушение порядка деятельности иностранного агента в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Гудкова, Светова, а также журналистов Сергея Лойко, Михаила Рубина, китаиста Александра Габуева и правозащитницу Алену Попову суд оштрафовал по той же статье на 40 тыс. рублей.

Писательница Людмила Улицкая была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года.

Причиной для включения Улицкой в реестр иноагентов стало участие в качестве респондента на площадках, которые предоставляются иноагентами и иностранными СМИ, а также высказывания против СВО и пропаганда ЛГБТ.

Людмила Улицкая — известная российская писательница, первая женщина – лауреат премии «Русский Букер» (2001), автор романов «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова» и других. Она не раз оказывалась в числе фаворитов на получение Нобелевской премии по литературе.

Ранее ведущий Александр Гудков впервые вышел на публику после скандала из-за СВО.

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