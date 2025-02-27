Пенсионерка, которую сбил Александр Буйнов, рассказала о своем самочувствии

Пенсионерку, которую сбил Александр Буйнов, будут обследовать. Об этом пострадавшая рассказала «РЕН ТВ».

«Женщина пожаловалась на боли и тошноту, она подозревает, что из-за аварии у нее могло возникнуть сотрясение мозга. Она добавила, что ей предстоит еще обследование», — говорится в сообщении.

По ее словам, после аварии водитель не вышел из автомобиля и не помог ей.

Инцидент произошел накануне около шести вечера в Апрелевке. 74-летний народный артист не увидел 61-летнюю женщину на нерегулируемом переходе на улице Февральской и сбил ее на своем Lexus LX 570. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.

Ранее сообщалось, что Буйнова могут лишить водительских прав после ДТП с пенсионеркой.