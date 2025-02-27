Александр Буйнов на Lexus сбил пенсионерку в Подмосковье

Певец Александр Буйнов в Подмосковье сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал Mash.

«Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулем внедорожника Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре», — отмечается в публикации.

Пострадавшая госпитализирована с разрывом связок. В 2024 году Буйнов 32 раза нарушал ПДД, утверждает Mash.

В начале февраля Александр Буйнов вспомнил в беседе с «Пятым каналом», как в 1980-х годах проиграл в карты автомобиль на глазах певца Льва Лещенко. Буйнов признался, что играл в карты на деньги с музыкантом, который оказался мошенником.

Ранее на видео попал момент наезда автомобиля Changan на школьницу.