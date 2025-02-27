Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Буйнов на Lexus сбил пенсионерку в Подмосковье

Mash: Александр Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
close
buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Александр Буйнов в Подмосковье сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает Telegram-канал Mash.

«Все произошло вчера в районе 18:00 в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулем внедорожника Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре», — отмечается в публикации.

Пострадавшая госпитализирована с разрывом связок. В 2024 году Буйнов 32 раза нарушал ПДД, утверждает Mash.

В начале февраля Александр Буйнов вспомнил в беседе с «Пятым каналом», как в 1980-х годах проиграл в карты автомобиль на глазах певца Льва Лещенко. Буйнов признался, что играл в карты на деньги с музыкантом, который оказался мошенником.

Ранее на видео попал момент наезда автомобиля Changan на школьницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами