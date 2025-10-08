Рок-звезда разбилась в массовом ДТП в Нью-Йорке

В Нью-Йорке рок-певица Энн Эвертон попала в жесткое ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщает Metro.

«Авария произошла 3 октября, когда она ехала со своим коллегой по группе и мужем Брайаном Данилоски в Монреаль по межштатной автомагистрали 87. Полиция сообщает, что фургон, которым управляла пара, врезался в патрульную машину полиции штата Нью -Йорк , когда офицер останавливал их с включенными проблесковыми маячками», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, 43-летняя исполнительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали одного полицейского, а также мужа певицы. Теперь Брайану Данилоски предстоит пройти долгое восстановление, поскольку его травмы оказались тяжелыми. В настоящее время в социальных сетях проходит сбор средств на лечение мужчины.

