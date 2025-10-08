На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рок-звезда разбилась в массовом ДТП в Нью-Йорке

В Нью-Йорке разбилась рок-звезда Энн Эвертон
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Нью-Йорке рок-певица Энн Эвертон попала в жесткое ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщает Metro.

«Авария произошла 3 октября, когда она ехала со своим коллегой по группе и мужем Брайаном Данилоски в Монреаль по межштатной автомагистрали 87. Полиция сообщает, что фургон, которым управляла пара, врезался в патрульную машину полиции штата Нью -Йорк , когда офицер останавливал их с включенными проблесковыми маячками», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, 43-летняя исполнительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали одного полицейского, а также мужа певицы. Теперь Брайану Данилоски предстоит пройти долгое восстановление, поскольку его травмы оказались тяжелыми. В настоящее время в социальных сетях проходит сбор средств на лечение мужчины.

До этого Филипп Киркоров приобрел престижный автомобиль Aurus, стоимость которого начинается от 25 млн рублей и может достигать более 50 млн рублей.

Ранее актриса Волкова взялась за бедра на проезжей части и попала на фото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами