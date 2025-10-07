Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Гуляевой

Президент России Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гуляевой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной старейшей актрисы МХТ имени Чехова Нины Гуляевой. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение президента прочел народный артист России Авангард Леонтьев на церемонии прощания с артисткой. Путин отметил, что Гуляева мастерски владела профессией, а также играла ярко и талантливо.

«Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам», — заявил президент России.

Прощание с Гуляевой началось 7 октября в театре МХТ имени А. П. Чехова. Позже состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Гуляевой не стало 3 октября в возрасте 94 лет. Известно, что в 2024 году артистку госпитализировали с сильными болями в животе. Тогда ей диагностировали острый приступ холецистита — воспаления желчного пузыря.

В МХТ имени Чехова Нина Гуляева сыграла около 60 ролей, последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

