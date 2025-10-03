Стала известна причина смерти Нины Гуляевой

Стала известна причина смерти народной артистки России Нина Гуляева. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 94-летняя актриса скончалась из-за продолжительной болезни.

Кроме того, продолжает Shot, в 2024 году артистку госпитализировали с сильными болями в животе. Тогда ей диагностировали острый приступ холецистита — воспаления желчного пузыря.

О смерти Нины Гуляевой накануне сообщил МХТ им. Чехова. В этом театре актриса сыграла около 60 ролей. Уход актрисы назвали огромной потерей для театра.

Последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

Нина Гуляева также озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорят Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие персонажи.

