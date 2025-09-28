Вдова Кеосаяна прибыла на церемонию прощания

Вдова Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян пришла на церемонию прощания с мужем. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание опубликовало, как Симоньян направляется к церкви.

Прощание проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На него пришли певица Юта, актер Стивен Сигал, народный артист России Филипп Киркоров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комик Евгений Петросян, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента России Владимир Мединский, юморист Юрий Стоянов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, телеведущий Дмитрий Киселев, артист балета Николай Цискаридзе, журналистка Ирада Зейналова, певица Лариса Долина, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, актеры Владимир Машков, Федор Добронравов с сыном и другие.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Ранее Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном.