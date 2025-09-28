На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова Кеосаяна прибыла на церемонию прощания

Вдова Кеосаяна Маргарита Симоньян посетила церемонию прощания с мужем
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян пришла на церемонию прощания с мужем. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание опубликовало, как Симоньян направляется к церкви.

Прощание проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На него пришли певица Юта, актер Стивен Сигал, народный артист России Филипп Киркоров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комик Евгений Петросян, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента России Владимир Мединский, юморист Юрий Стоянов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, телеведущий Дмитрий Киселев, артист балета Николай Цискаридзе, журналистка Ирада Зейналова, певица Лариса Долина, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, актеры Владимир Машков, Федор Добронравов с сыном и другие.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Ранее Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами