Панин избежал уплаты задолженностей по кредитам в РФ

Уехавший из России актер Алексей Панин (признан иностранным агентом в РФ, включен в реестр экстремистов и террористов) избежал погашения долгов по кредитам на сумму свыше 411 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные судебных приставов.

По данным журналистов, Панин не выплатил задолженность по кредитам на сумму 411 676 рублей. Исполнительное производство было прекращено, так как приставам не удалось установить местонахождение актера, его имущества, а также получить сведения о наличии денежных средств и иных ценностей на его счетах.

Кроме того, в июле 2025 года в судебном порядке с Панина начали взыскивать налоги и сборы на сумму около 20 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года актера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд заочно приговорил Панина, который в настоящее время находится за границей, к шести годам лишения свободы и лишил его права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Согласно материалам уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера.

Ранее суд обязал Панина погасить долг по кредитной карте матери, которой нет в живых.