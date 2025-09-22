На Галкина подали в суд из-за полумиллионного долга по электроэнергии

«Мосэнергосбыт» подал в суд на Галкина из-за неоплаченных счетов за свет в Грязи

В Черемушкинский районный суд Москвы поступил иск от АО «Мосэнергосбыт» к юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) о взыскании задолженности за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что Галкин задолжал за свет более полумиллиона рублей. Именно такой долг зафиксирован в замке артиста в подмосковной деревне Грязь. Судебное разбирательство по этому иску запланировано на 25 сентября 2025 года.

До этого сообщалось, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Грязи приходит в упадок. Соседи звездной пары, покинувшей Россию вместе с детьми после начала специальной военной операции, жалуются на плесень и ржавеющие ворота, предлагая снести здание. Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин оценил снос замка и вывоз мусора в 40 млн рублей. Он считает, что подобные объекты, как замок Пугачевой и Галкина, следует адаптировать под современные нужды, а не разрушать.

Недвижимость долго не удается продать, а содержание замка обременяет владельцев и обходится им примерно в миллион рублей в месяц. По словам Капустина, в эту сумму включены налоговые и коммунальные расходы, а также обеспечение безопасности и уход за территорией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи.