«Или пусть назовет Путина красавчиком»: Варнаве призвали закрыть въезд в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал контролирующие органы России закрыть актрисе Екатерине Варнаве въезд в страну, а также запретить ее концерты и проекты в РФ. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Причиной Бородин назвал то, что звезда Comedy Woman открыто назвала президента Украины Владимира Зеленского «прекрасным человеком». Глава ФПБК считает, что нельзя считать другом того, из-за кого страдают соотечественники. Он обратился к телеведущей с вопросом: «Или для тебя Россия — это просто территория для заработка, а не родина?»

Также Бородин пояснил, что для реабилитации в его глазах Екатерине Варнаве нужно дать интервью украинским СМИ, назвав президента России Владимира Путина «настоящим лидером и красавчиком».

«Мы готовим обращение проверить Варнаву на иностранное финансирование!» — подытожил глава ФПБК.

На данный момент актриса Екатерина Варнава проживает на Кипре. Она продала свою квартиру в Москве. Недавно в YouTube-подкасте GlumOFF актриса вспомнила о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским, охарактеризовав его как открытого и веселого человека. Она подчеркивала, что знала Зеленского в «прошлой жизни» и не общалась с ним после победы на президентских выборах.

