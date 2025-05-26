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У Александра Панкратова-Черного украли крышу украинские строители

Актер Панкратов-Черный заявил, что украинские строители украли у него крышу
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал в шоу «Звезды сошлись», что у него украли крышу на даче.

Панкратов-Черный признался, что нанял бригаду строителей из Украины. Он уточнил, что на тот период Россия и Украина находились в «нормальных» отношениях. Артист признался, что никто не следил за строительством, так как доверял бригаде.

По словам Панкратова-Черного, инцидент произошел после того, как он проверил дом и рассчитался. Из-за съемок артист не приезжал на дачу год. Позже он узнал, что на доме отсутствует крыша с металлочерепицей.

«Начали строить, в это время у меня съемки были в Таиланде, со мной жена была. Сын и невестка учились в это время, я этим строителям доверял. Потом приехал, вижу, что дом стоит, рассчитался с бригадой. Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — поделился актер.
Панкратов-Черный отметил, что из-за отсутствия крыши фундамент второго этажа сгнил под снегом и дождем. Пришлось его сносить. Актер признался, что ему не хватило денег на постройку нового этажа.

«Занятость опять у меня большая, и я поручил невестке, она экономист, она нашла бригаду прекрасных ребят, сейчас дом строится. Все мечтаю, когда я буду ночевать на даче», — рассказал артист.

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