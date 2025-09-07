На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Панкратову-Черному запретили курить врачи

Mash: актеру Панкратову-Черному запретили курить из-за серьезных проблем с легкими
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Врачи актера Александра Панкратова-Черного запретили ему курить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Панкратова-Черного выявили серьезные проблемы с легкими на фоне хронического бронхита. Подробности новой болезни не уточняются. Артист курит с 14 лет.

Жена актера Юлия Монахова отметила в беседе с Mash, что муж пока не бросил вредную привычку насовсем. На данный момент актер сократил употребление сигарет в два раза.

В октябре Mash сообщал, что Панкратов-Черный якобы перенес операцию на руке, поскольку у него не разгибались два пальца. Пару месяцев, утверждал канал, артисту якобы придется ходить с разгибательной шиной. Монахова опровергла это.

В мае 2025-го Панкратов-Черный рассказал, что у него украли крышу на даче. Актер признался, что нанял бригаду строителей из Украины. Он уточнил, что на тот период Россия и Украина находились в «нормальных» отношениях. Артист признался, что никто не следил за строительством, так как доверял бригаде.

Ранее в Ивана Золо бросили петарду на концерте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами