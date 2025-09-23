Против Пугачевой подготовили иск в РФ из-за слов о Дудаеве: «Подача — завтра»

Глава ФПБК Бородин: иск против Пугачевой подготовлен и будет подан 23 сентября

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале о завершении подготовки искового заявления против народной артистки Аллы Пугачевой.

«Иск против Пугачевой подготовлен. Завтрашний день ознаменуется его подачей в суд», — написал он.

Документы будут поданы в суд уже 23 сентября 2025 года. Поводом для судебного иска стало недавнее интервью певицы журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), вышедшее 10 сентября. Особое внимание Бородина привлекли высказывания артистки о Джохаре Дудаеве, которого она назвала «порядочным и интеллигентным» человеком.

До этого ФПБК уже направлял петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Виталий Бородин также подчеркивал решимость организации добиться уголовного преследования певицы, заявив: «Мы будем этого добиваться. Без разницы, потратим на это полгода, год. Мы поставили себе план, цель, и мы будем к этой цели идти».

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее актриса Варнава призналась, что ее вдохновили слова Пугачевой на интервью.